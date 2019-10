100-jarig CCC Zwolle leidt nog steeds op tot wereldburgers

,,Ik ben er in 1943 als 11-jarig jongetje naar toegegaan, het was oorlog. Ik ging over naar de tweede klas, maar dat hebben en ik vele kinderen van de Veluwe moeten overslaan, omdat de school onbereikbaar was. We woonden in Wezep, aan de andere kant van de IJssel, terwijl de trein werd beschoten. Dat duurde tot de hongerwinter. We moesten het tweede jaar in klas 3 inhalen, daardoor heb ik grote achterstand opgelopen op mijn geliefde wiskunde. Ik was heel goed in wiskunde, maar door dat gemiste jaar leek ik slecht in wiskunde, ik vond het vreselijk. Na de oorlog ging je liftend naar school, iedereen nam je mee. Op een gegeven moment reed er een speciaal vrachtwagentje. En omdat de brug lag in elkaar lag gebruikten we ook de pont. Ik herinner me dat er een vliegtuig was neergestort, waar we allemaal gingen kijken en te laat op school kwamen. Mijn vader was dominee in Wezep, dus het lag voor de hand dat ik naar het chrystelijk lyceum in de Veerallee ging, dat was vanzelfsprekend. Van de docenten herinner ik me vooral de bijnamen, zoals de koek, de kater en de kobus, dat verwijs naar een wiskundeboek. Ik was goed in exacte vakken, talen interesseerden me minder. Na de derde verhuisden wij naar Otterlo en ging ik in Ede naar school. Die leerlingen waren allemaal ouder. Nee, ik ben pas echt blij geworden als student. Op het CCC werd de basis voor wiskunde gelegd, daar ben ik de vakdocent, Van de Leck, eeuwig dankbaar voor.’’