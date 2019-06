112-storing? Getuige dodelijk ongeluk Lemelerveld belt ‘gewoon’ een kennis bij de brandweer

Gelukkig werkt zijn kennis bij de brandweer van Lemelerveld. De getuige van een dodelijk ongeval bij Lemelerveld had maandag geen last van de landelijke storing bij noodnummer 112. Hij belde gewoon een brandweerman die hij kende, vertelt Jan Wittenberg van de Veiligheidsregio IJsselland. Volgens de woordvoerder heeft de storing in de regio IJsselland verder niet tot problemen geleid.

Dat dodelijk ongeval vond maandagmiddag plaats. Wittenberg: ,,Die brandweerman heeft direct actie ondernomen en zijn collega’s via hun app-groep opgeroepen, waarna ze uitrukten. Helaas mocht hulp al niet meer baten.’’

De storing met het landelijke noodnummer 112 en het meldkamernummer van de politie 0900-8844 gisteren heeft in de regio's IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland voor zover bekend niet tot problemen geleid. Dat concluderen woordvoerder Marijke van Dijk van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland en haar IJsselland-collega Wittenberg na een eerste inventarisatie.

Tijdelijke posten

Voor zover nu bekend zijn meldingen van ernstiger incidenten - zoals in Lemelerveld - niet tussen wal en schip geraakt, vertelt Wittenberg. ,,Eigenlijk ging het bij de overige meldingen over de dagelijkse gang van zaken, zoals een liftopsluiting. Die zijn gemeld bij de brandweerkazernes, die allemaal bezet waren met minstens twee mensen. Bovendien zijn op strategische punten in wijken van Zwolle, Deventer en Kampen zeventien tijdelijke posten ingericht. Daar stonden kleine brandweerauto's met collega's erin. Verder bleven de ruim zestig agenten van de Politie IJsselland die dagdienst hadden gedraaid doorwerken, zij gingen de straat op in de hele regio.’’

Ambulance

Voor zover nu bekend zijn bij de brandweer IJsselland in totaal negen meldingen binnengekomen. Bij het speciaal ingestelde noodnummer van de Ambulance IJsselland kwamen drie meldingen binnen. Daar zaten geen 'paniekmeldingen’ bij. ,,Geen schokkende zaken’’, bevestigt woordvoerder Milou van de Streek van de regionale ambulancedienst desgevraagd, ,,een eindevaluatie volgt nog.’’ Alle 32 ambulances stonden tijdens de storing gereed bij de verschillende posten in IJsselland om direct te kunnen uitrukken voor incidenten.

Noord- en Oost-Gelderland