112-storing? Zwolse brandweer houdt 't hoofd koel: ‘Het is hollen of stilstaan’

Een liftopsluiting. Een ongeval. Een vreemde lucht bij een restaurant. Grote incidenten deden zich vanavond niet voor in de regio Zwolle. Maar zo'n grote 112-storing en daarna het optrommelen van alle hulpverleners is écht uniek, blijkt uit de reactie van brandweerlieden in Zwolle.

Even voor 20.00 uur. Bij de brandweerkazerne aan de Marsweg in Zwolle staan de deuren open. De meeste brandweerauto's zijn nog binnen. Twee mannen zitten loom achter een tafeltje. Een leeg stuk papier voor zich. Ze hebben net de warme maaltijd op. Een bordje pasta. Tja. Wie rekent daar nou weer op, zo'n avondje overwerken? Iedereen is opgeroepen. Als de verslaggever vertelt dat het 112-systeem het alweer doet - want dat melden meerdere media via Twitter - kijken ze bijna verschrikt op. ,,Dat schrijven ze wel op internet, maar het netwerk is nog niet stabiel. We blijven gewoon nog even op deze manier verder gaan.’’

Vreemde lucht

Je ziet meteen hoe afhankelijk je bent geworden van de techniek, vertellen de heren. Er zijn maar een paar meldingen geweest. Een liftopsluiting aan Spoolderbergweg in Zwolle, een vreemde lucht bij een restaurant in Kampen. Maar eigenlijk is het hartstikke rustig. Gelukkig maar, natuurlijk. Boven in de kazerne zitten mensen van gemeente, politie, defensie, ambulancedienst en natuurlijk de brandweer. ,,Dan gaat het hele circus lopen hè. Nou ja, dat moet ook. Stel dat er wel wat gebeurt?’’ Normaal gesproken wordt er op maandagavond geoefend, maar dat gaat nu niet door. Als er ‘korpsalarm’ klinkt, moet alles wijken.

Woordvoerder Jan Wittenberg van het Regionaal Operationeel Team (ROT) geeft uitleg: ,,Het aantal meldingen valt gelukkig mee. In Zwolle was één melding. Een lift-opsluiting. In Lemelerveld was een ongeval. Verder eigenlijk niet.’’ Door het team wordt druk vergaderd. ,,Om te bepalen wat we gaan doen. Want de media melden wel dat alles het weer doet, dat het is opgeheven. Maar het is nog niet bevestigd. Constant hebben we contact met de meldkamer in Apeldoorn. Die hebben we weer contact met de KPN. Maar die hebben niet de melding dat het is opgelost. Het is nog niet stabiel genoeg. Alle regio's in Nederland blijven dus gewoon op deze manier meldingen verwerken. We schalen nog niet af. Alles blijft in GRIP 2.’’

Korte lijnen

Door alle hulpverleners bij elkaar te brengen, houd je korte lijnen, vertelt Wittenberg. ,,Er zijn allerlei procedures voor het bestrijden van regionale rampen. Zodat we met z'n allen snel kunnen handelen. Het komt wel vaker voor. Met een grote brand, bijvoorbeeld. Na zo'n incident heb je eerst GRIP 1. Maar komen er neveneffecten, dan schalen we op naar GRIP 2.’’ De laatste keer dat het zo grootschalig werd opgepakt, was met de treinramp in Dalfsen, in februari 2016.

,,Als het systeem wordt opgestart, checken we of het bedrijfszeker is. Als dat het geval is, kunnen we alles weer in dienst in nemen,’’ aldus Wittenberg. ,,Tja, en dat je dan langer door moet werken... Het hoort erbij hè. Ik dacht vanmiddag ook: ik ga lekker op tijd naar huis. Maar het is niet anders. Dat weet je in ons vak: het is hollen of stilstaan,’’ aldus Wittenberg.