115.000 ouderen zonder bezoek, Harm Wolters uit Zwolle verzacht zingend de pijn voor honderd van hen

Het CBS maakte bekend dat 115.000 ouderen in verzorgingstehuizen sinds 19 maart geen bezoek meer mogen ontvangen. Zo worden ze extra beschermd tegen het coronavirus. Volkszanger Harm Wolters uit Zwolle treedt al jaren op voor ouderen. ,,Want ze zijn kwetsbaar. Ook zonder corona.’’

Om het leed van isolatie voor ouderen te verzachten, worden overal in Nederland activiteiten georganiseerd. Zo ook in Zwolle, waar bijvoorbeeld zangeressen Esther Groenenbergop en Anna Hoekstra optraden via Facebook en DJ Hans Stroeve plaatjes draaide voor dansende ouderen op balkons.

Harm Wolters

Morgen voegt volkszanger Harm Wolters zich daarbij als hij om 15.00 uur zijn opwachting maakt op de parkeerplaats van woonzorgcentrum Nieuwe Haven in Zwolle. Wolters: ,,En om 15.30 uur verplaatsen we alles naar de binnentuin zodat de mensen daar vanaf hun balkon ook kunnen genieten van het optreden.’’

Het is niet de eerste keer dat Wolters een dergelijk optreden verzorgt. ,,De eerste keer was dertien jaar geleden. Toen voelde het meteen al niet goed dat ik ervoor betaald kreeg.’’ Sindsdien treedt hij twee keer per jaar pro deo op. ,,In de winter en in de zomer. Zoals ik ook voor gehandicapten en voor het Zonnehuis in Zwolle gratis optreed. Het is prachtig om te zien als demente mensen een liedje van vroeger herkennen en dat ze meezingen.’’

Prachtig

De volkszanger vindt dat we meer naar zwakkeren in de samenleving moeten omkijken. ,,Niet iedereen is in de gelegenheid om er even op uit te trekken. We moeten ons over die groepen ontfermen, ook buiten corona om.’’

Wolters hoopt dat collega’s zijn voorbeeld volgen om ook voor hen op te treden als er geen coronacrisis is. ,,Door corona vallen optredens weg en het is mooi dat collega’s daardoor gratis optreden voor ouderen. Ik hoor ze vaak ook zeggen: ‘Mooi om te doen, mensen vinden dat zo fijn’. Het zou nog mooier zijn als ze dat straks na corona blíjven doen.’’

Besef dat bij iedereen in de samenleving wel wat meer mag blijven hangen, vindt Wolters. ,,Het is toch ergens een beetje jammer dat er een crisis nodig is om iedereen te laten zien waar de zorg precies zit. We moeten daar vaker bij stilstaan, niet alleen nu, ook straks.’’

Quote Dat sommigen geen bezoek kunnen krijgen, valt hen zwaar’’ Nienke Dekker, Activiteitencvommissie Nieuwe Haven

Hazelino’s

Nienke Dekker van de activiteitencvommissie van de Nieuwe Haven is in ieder geval blij met Wolters. ,,Harm doet dit al jaren, mensen vinden dat geweldig, zeker nu. Dat sommigen geen bezoek kunnen krijgen, valt hen zwaar.’’ Het optreden wordt volgens Dekker door de bewoners ervaren als een teken van medeleven. ,,Als een teken dat ze niet worden vergeten. Wat extra leuk is, is dat ze via boekingskantoor PBN allemaal een hazelino-gebakje krijgen bij het optreden.’’

Dekker vindt het overigens jammer dat het optreden is uitgelekt. ,,Harm is een populaire zanger, hier in de wijk Kamperpoort. We hopen niet dat er een toeloop komt van andere fans. Het is echt exclusief bedoeld voor de bewoners, ik hoop dat mensen dat snappen.’’