12Bouw is in de race voor vijfde Gazellen Award

Offerteplatform 12Build is voor het vijfde jaar op rij in beeld voor de FD Gazellen Award. De prijs wordt elk jaar toegekend aan de snelst groeiende bedrijven in Nederland. Uitreiking van de editie 2020 gebeurt online op 17 november.

12Build is gevestigd in Nijverdal en Zwolle en is één van de 772 genomineerde bedrijven in Nederland. Maar bijzonder is dat het bedrijf de afgelopen jaren al vier nominaties verzilverde en nu opgaat voor de vijfde award.

,,Een prestatie om trots op te zijn,” zegt 12Build-oprichter Erik Nieuwenhuis. Zijn bedrijf werd al eens eerder vergeleken met de boekingssite Booking.com maar dan op het gebied van bouwoffertes.

12Build is een internetplatform dat hoofdaannemers in de bouw en onderaannemers bij elkaar brengt. De hoofdaannemer vraagt offertes aan bij onderaannemers en betaalt per offerte een klein bedrag. In de database zitten namen van zo'n 700.000 bouwspecialisten.

Het bedrijf ‘matcht bouwpartners op kwaliteit en expertise’ en dat maakt het hele offerteproces volgens Nieuwenhuis een stuk gemakkelijker. Inmiddels loopt 70 procent van de totale omzet in de bouw in Nederland via 12Build, zegt hij.

Europa

Corona draagt volgens hem bij aan het succes van het bedrijf omdat zaken daardoor nog meer online plaatsvinden en 12Build razendsnel daarop inspeelde. Het offerteplatform sloeg de afgelopen jaren al de vleugels uit naar Duitsland, België, Frankrijk en Luxemburg. En mikt op verdere groei naar Tsjechië, Polen en heel Scandinavië.