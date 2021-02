13-jarige al de hele nacht vermist in Zwolle: wie heeft hem gezien?

KAART | Halvering van het aantal nieuwe besmettin­gen in IJsselland, geen positieve tests op Urk

21 februari Opnieuw ligt het landelijk aantal nieuwe besmettingen boven het gemiddelde van afgelopen week (3935). Tussen gisterochtend en vanochtend werden 4720 positieve tests geteld, 142 meer dan een etmaal eerder. Die stijgende lijn is niet in Oost-Nederland zichtbaar. In IJsselland daalde het aantal nieuwe coronagevallen zelfs fors.