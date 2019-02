15.000 bezoekers bij open dag nieuwe busbrug Zwolle

video En we noemen hem... Schuttebus­brug

14:51 De nieuwe busbrug over het Zwolse station heet voortaan Schuttebusbrug. Het is een vernoeming naar Schutte Tours, de grondlegger van het Zwolse busvervoer. Herman Schutte was de oprichter van het bedrijf in 1937. Zijn zoon Hans onthulde zojuist samen met wethouder Ed Anker de nieuwe naam.