15.000 bezoekers verwacht bij Zwolse stoffenbeurs

Met zeventig standhouders, 250 kramen en 15.000 bezoekers is het Stoffen Spektakel in Zwolle veruit de grootste beurs voor zelfmaakmode in Europa. Donderdag 7 maart is er een nieuwe editie waar alle voorjaars- en zomertrends aan bod komen, vertelt organisator Julian Timmerman uit Meppel, zelf ook ondernemer in stoffen.

,,We houden deze beurs nu al dertien jaar. Van Barneveld, Gent tot Lyon. Maar Zwolle is al jaren de grootste. De eerste keer werden we daardoor overrompeld. We hadden gerekend op vijfhonderd tot duizend bezoekers. Maar toen stonden de auto's stil tot op de A28. Daar hebben we van geleerd.'' Sindsdien zijn alle parkeerplaatsen bij de IJsselhallen beschikbaar, zodat mensen sneller binnen zijn, vertelt Timmerman.

Frankrijk

De beurs wordt ook in Duitsland, Luxemburg, België en Frankrijk gehouden maar is alleen in Zwolle ook 's avonds te bezoeken. ,,Van half tien tot acht. Dat hebben we indertijd besloten om iedereen te kunnen helpen.'' Andere beurslocaties in Nederland zijn onder meer de Veluwehal in Barneveld, het Beursgebouw in Eindhoven en Ahoy in Rotterdam.

Uitzonderlijk

Dat juist Zwolle zoveel bezoekers trekt, is niet zo verwonderlijk, vindt Timmerman. ,,Je zit in een omgeving waar uitzonderlijk veel mensen nog zelf kleding maken. Kijk naar Kampen, kijk naar Urk, kijk naar de Veluwe. Da's een heel ander verzorgingsgebied dan Groningen en omgeving, om maar eens wat te noemen.''

Trouwjurk

Sommige moeders gaan met hun dochter naar de beurs om stof te halen voor een trouwjurk. Juist als er veel kant is gebruikt, kan de prijs flink oplopen. De nadruk tijdens het 'spektakel' ligt op verkoop, maar er is ook veel uitleg beschikbaar. Bijvoorbeeld over nieuwe technieken en naaigereedschap als scharen en machines.

Restanten

De leveranciers komen uit heel Europa. ,,De prijs begint bij 1,50 voor een meter stof. Maar er zitten ook verkopers bij die restanten van haute couture verkopen. Dan praat je over 200, 300 euro per meter.'' Dat geeft wel een iets andere kijk op het koopjes jagen, vindt Timmerman. ,,Een jurk die in de winkel 1400 euro kost kun je via ons voor 300 euro zelf maken. Dat is dus prijsbewust, maar niet per se goedkoop.''

Gordijnstoffen

Overigens trekt het evenement niet alleen modemakers aan. ,,We hebben ook stands met gordijnstoffen en er komen bijvoorbeeld altijd mensen uit Zwartsluis en omgeving die iets speciaals zoeken voor het bloemencorso waar ze aan meewerken.''