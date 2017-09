15-jarige Fries opgepakt voor geweldadige beroving in Zwolle

Tegen 17.45 uur kreeg de politie een melding over een beroving in het Potgieterpark. Daar waren twee jongens met mogelijk een vuurwapen en een mes bedreigd en beroofd. Het tweetal moest hun waardevolle spullen in een zak stoppen.

Trio

Agenten die op de melding afgingen zagen in de omgeving van het park drie jonge mannen lopen. De jonge mannen voldeden aan het opgegeven signalement. Toen de drie jongens de politie in het oog kregen, sloegen er twee op de vlucht. De jongen uit Friesland bleef staan en werd opgepakt. De twee anderen wisten te ontkomen.

Opvallend signalement

De andere jongeman had een getinte huidskleur, was ongeveer 20 jaar en had een gezet postuur. Hij had een volle zwarte baard met snor en een bol hoofd. Verder gaf de politie vrij dat hij veel puisten had en een rood shirt droeg. Van de derde jongeman is geen signalement vrijgegeven. Getuigen worden verzocht zich te melden.