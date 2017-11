15 mille voor extern onderzoek naar RTV ZOo

Dat rapport kon zowel college als raad niet bekoren. 'We kwamen tot de conclusie dat de zelfevaluatie niet voldoet aan onze verwachtingen en de opdracht van de raad', schrijft het college in haar voorstel.

Het Zwolse onderzoeksbedrijf dat nu de klus moet klaren, heeft ervaring in het media-werkveld en deed eerder al onderzoek voor Sky Radio, 100% NL en Omroep Zeeland. 'Het doel van het onderzoek is om inzicht te verkrijgen in hoeverre de doelstellingen die in het beleidsplan van RTV ZOo uit 2015, als onderdeel van de licentieaanvraag staan beschreven, daadwerkelijk zijn gerealiseerd', schrijft het college aan de raad. 'We vragen een kwalitatief goed onderzoek dat in een relatief korte periode dient plaats te vinden'. Het bureau wordt geacht om begin december hun bevindingen te presenteren.