150 Go Sharing scooters verdwijnen uit straatbeeld van Zwolle (maar er komen 300 andere voor terug)

UPDATE Go Sharing is een ware plaag in Amersfoort: bijna 1000 klachten en flink wat brandstich­tin­gen in één jaar tijd

In Amersfoort kan je niet meer om ze heen; de groene deelscooters van Go Sharing. De één vindt ze geweldig, de ander is ze liever kwijt dan rijk. Toch is één ding wel duidelijk nu ze een jaar in de stad zijn: het regent klachten en er vlogen al vijftien scooters in brand. Zondagavond was het weer raak.

12 december