16-jarige jongen opgepakt in Zwolle voor fraude

Niks mis met opknap­beurt flats in Zwolle, zegt de rechter na noodkreet bewoner

14:26 De renovatie van zestig portiekflats aan de Assendorperdijk in Zwolle voldoet aan alle regels. Dat stelt de bestuursrechter in Zwolle. Bewoner Dik Bouwhuis stapte naar de rechter, omdat volgens hem de brandveiligheid in het geding is na de renovatie. Daar gaat de rechter niet in mee.