18 jaar en een burn-out: ‘Het is geen uitzondering meer’

,,Het is zorgelijk dat zulke jonge leerlingen dit ervaren. We hebben het over leerlingen die aan het begin van hun leven staan en nu al kampen met burn-out-verschijnselen. Het begon sluipenderwijs, maar tegenwoordig is het geen uitzondering meer’’, zegt mentor Barbara Kuiper (43) van het Meander College in Zwolle. Ze is docente Duits en mentor van de bovenbouwklassen op de school. Een van haar mentorleerlingen is de 17-jarige Laura Nijdam uit Nieuwleusen. Ze zit in de zesde klas van het Atheneum en doet over een maand examen.