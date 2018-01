18 maanden cel geëist tegen man uit Zwolle die ontucht pleegde met 12-jarig meisje

Een 12-jarig meisje werd in de zomer van 2016 in Zwolle door een toen 19-jarige man gedwongen tot het plegen van ontuchtige handelingen. Tegen de man is dinsdag 18 maanden cel waarvan 8 maanden voorwaardelijk geëist. ,,Ik was niet zo bezig met haar leeftijd.''

Jeffrey N. en de aangeefster leerden elkaar in de zomer van 2016 via Facebook kennen. Zij was net van de basisschool af, 12 jaar oud, en N. wist dat. Toch dwong hij haar tot het plegen van seksuele handelingen bij hem, bleek uit onderschepte chatgesprekken. 'Je moet niemand meenemen', schreef hij na het maken van een afspraak in park De Nooterhof. 'Ik neem een 'gun' mee.'

Uit schaamte verscheen N. in december niet in de rechtszaal. Dinsdag kwam hij wel opdagen, maar over de ontucht wilde hij het niet hebben. Hij heeft de feiten wel bekend. En ook dat hij wist dat ze zo jong was. ,,Ik stond daar toen niet bij stil'', zei hij. Na het gebeuren had hij al snel spijt. 'Sorry dat ik je soort van verkrachtte', schreef hij haar.

Dat het bij één korte seksuele handeling bleef, lag niet aan N., zei de moeder van aangeefster. Omdat haar dochter die zomer opstandig was nam haar stiefvader haar telefoon en tablet in. En las tot zijn schrik de chatberichten met een zekere Mitch, een schuilnaam van Jeffrey. ,,Keer op keer gaf ze aan dat ze niet wilde. Hij bleef haar bedreigen'', zei de moeder. Het misbruik zorgde voor angst en verdriet in het gezin. ,,Dit had ons bespaard kunnen blijven, maar daar dacht de verdachte anders over.''

Brotherhood Marron

Het was een fout die hij niet had moeten maken, zei de verdachte. ,,Ik ben er niet trots op.'' Wel trots leek hij te zijn over 'de goeie dingen' die hij in zijn leven doet. Zo is hij lid van 'brotherhood Marron', gelieerd aan de Hells Angels in Kampen. De officier van justitie zei zich zorgen te maken. Vooral ook omdat N. dan wel in de rechtszaal was, maar geen verantwoording aflegde. Volgens zijn raadsvrouw presenteerde Jeffrey zich dan wel als 'man van de wereld' maar dit was slechts een façade. ,,Hij is iemand die zich heel erg schaamt voor dit gebeuren.''

Vonnis op 13 februari.