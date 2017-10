19.000 burgerhulpverleners in Overijssel: 'Behoefte aan acute zorg is daar groter'

Wanneer je een hartstilstand krijgt, is er een grote kans dat je in de provincie Overijssel binnen de belangrijke zes minuten gereanimeerd wordt. Daar heeft 1,6 procent van de inwoners zich namelijk aangemeld als burgerhulpverlener. Ook in Gelderland halen ze de dekkingsgraad, in Flevoland is er nog werk aan de winkel.

Per dag worden er 35 tot 40 mensen getroffen door een hartstilstand, zo blijkt uit cijfers van de Hartstichting. De kans om zo'n hartstilstand te overleven is het grootst als iemand binnen zes minuten wordt gereanimeerd. En dat lukt niet altijd, aangezien de aanrijtijd van ambulances acht tot tien minuten is. Dus het begin van een reanimatie moet worden gemaakt door de burgerhulpverleners.

Sven (20) uit Emmeloord is zo'n burgerhulpverlener. Volgens hem worden in het geval van een hartstilstand enkele hulpverleners gealarmeerd om meteen naar het slachtoffer te gaan, andere hulpverleners gaan eerst naar de AED en dan naar het slachtoffer. Hij is nu drie jaar burgerhulpverlener en heeft in die tijd een aantal van dat soort sms'jes gehad. ,,Uiteindelijk ben ik één keer in de gelegenheid geweest om te reageren, maar toen was de ambulance er al.''

Sms

Burgerhulpverleners staan geregistreerd bij een oproepsysteem en krijgen een sms wanneer iemand in hun buurt een hartstilstand krijgt. Zij kunnen ter plekke starten met de reanimatie tot er professionele hulp komt. In Overijssel zijn er 19.000 van zulke burgerhulpverleners.

De Hartstichting streeft naar een dekkingsgraad van 1 procent. De provincie Overijssel haalt dit ruimschoots met 1,6 procent. ,,Dat heeft ermee te maken dat Overijssel al jaren geleden als een van de eerste regio’s in Nederland is gestart met burgerhulpverlening'', aldus woordvoerder Sanne Stadler van de Hartstichting. ,,Van oudsher is de behoefte aan acute zorg daar groter, omdat de ambulance niet altijd binnen zes minuten aanwezig kon zijn. De bevolking is dus al langer bekend met het oproepsysteem.''

Naar slachtoffer én AED