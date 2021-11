200 miljoen euro voor duurzame zoetwatervoorziening in Oost-Nederland

De overeenkomst is een vervolg op de eerste fase (2016-2021), waarin voor 116 miljoen euro geïnvesteerd is in maatregelen als beekherstel, afkoppelen van hemelwater, verbeteren van bodemvruchtbaarheid en verminderen van ontwatering. Nu wordt nog eens 200 miljoen euro beschikbaar gesteld: 50 miljoen vanuit het Deltaprogramma en 150 miljoen door de partijen in de regio. Die beslaat heel Overijssel en grote delen van Drenthe en Gelderland.

Hans Pereboom, die namens de Regio Oost de verantwoordelijke bestuurder is, zegt dat het noodzakelijk is te blijven investeren. ,,De beschikbaarheid van voldoende water staat enorm onder druk; 2018, 2019 en 2020 waren extreem droge jaren. Met het ZON-programma komen we als vier provincies, vier waterschappen, gemeenten, LTO, natuurorganisaties en drinkwatermaatschappijen samen in actie om te bouwen aan een robuust watersysteem, dat is voorbereid op weerextremen en waarin watertekorten worden voorkomen.”

Vasthouden van water

Regio Oost ligt op de Hoge Zandgronden. Door deze ligging is er beperkte aanvoer van water mogelijk, wat betekent dat de regio in droge perioden volledig afhankelijk is van grondwater en regen. Pereboom: ,,Om als regio beter weerbaar te zijn tegen droogte, is een transitie noodzakelijk: van veel afvoeren naar meer vasthouden van water. Het nieuwe maatregelenprogramma zet hier maximaal op in.”

Symposium

De ondertekening van het bestuursakkoord vond plaats tijdens een symposium. Daarin werd teruggeblikt op de resultaten uit de eerste fase en vooruitgekeken naar de tweede fase.