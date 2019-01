2019 gaan we voelen in onze portemonnee: alles wordt duurder

Wat het nieuwe jaar ons gaat brengen, blijft in veel opzichten natuurlijk gissen. Wat we wel weten is dat er per 1 januari 2019 weer allerlei wetten, regels en belastingtarieven veranderen. Eén zekerheid: alles wordt duurder. Onze dagelijkse boodschappen maar ook het bezoekje aan de kapper en een rit met taxi of trein.

Groenteman moet het met dubbeltjes verdienen

Groenteman William van der Vegt uit Zwolle draait er niet om heen: hij baalt van de verhoging van het lage btw-tarief van zes naar negen procent. Hij vindt het ongelofelijk dat een overheid die gezond eten promoot, juist groente en fruit, dé symbolen als het gaat om gezond voedsel, duurder maakt. Van der Vegt heeft er zelfs tegen geprotesteerd op het Binnenhof. ,,Het lijken misschien kleine bedragen, ik moet het verdienen in dubbeltjes en kwartjes. Maar die dubbeltjes moet ik wel verdienen, dus ook ik moet de verhoging gaan doorberekenen.’’



En dat doet deze groenteman in hart en nieren zeer omdat vooral ouderen door deze maatregel worden getroffen. ,,Ik heb veel oudere klanten omdat ik bijvoorbeeld groente op maat lever. Dus een halve komkommer of een paar bloemkoolroosjes in plaats van een hele kool. Ouderen moeten het doen van hun pensioen of AOW. Zij krijgen de stijging niet gecompenseerd via een lagere inkomstenbelasting zoals de werkende mensen. En juist deze ouderen zijn mijn klanten. Zij moeten straks dat dubbeltje extra gaan betalen.’’

‘Je wilt toch dat je haar netjes zit’

Zo lang het nog kan, blijft mevrouw Van Dijk uit Hattem komen. Ook al wordt het maandelijkse bezoekje aan haar kapsalon Whair duurder. ‘Je moet toch naar de kapper, ik wil gewoon dat mijn haar netjes zit.’ Kapper Marc Woldberg van Whair met vestigingen in Hattem en Zwolle is door de btw-maatregel gedwongen zijn tarieven te verhogen. Hij maakte naar aanleiding van een brief die zijn collega uit Zwijndrecht aan de minister stuurde, een pittige video. Een hartekreet namens de branche. Het filmpje ging viral maar de belastingverhoging komt er toch.

Volgens Woldberg valt de stijging veel hoger uit dan drie procent. ,,We hebben ook met cao-verplichtingen te maken. Terecht hoor, ik gun het alle medewerkers. En ik heb onkosten, alles wordt duurder. Al met al gaat de prijs met 7 procent omhoog.’’ Hij verwacht dat de meeste klanten de verhoging kunnen betalen. ,,Maar dit brengt ons niets. Het vervelende is dat je geen verschil in tarieven tussen klanten kunt maken. Maar ik probeer wel mee te denken. Als mensen zonder baan komen te zitten bijvoorbeeld. In een enkel geval heb ik wel eens de verf meegegeven zodat ze thuis de haren kunnen kleuren.’’

Nog eens extra nadenken over dagje treinen

De familie Hoppen uit Wijhe is een dagje uit met de trein naar Zwolle. Ze zijn met zes kinderen -’een samengesteld gezin, hé’- op pad naar het IJsbeeldenfestival. Met zo’n groot gezin loopt een familie-uitje best in de papieren. ,,De kinderen vinden het leuk om met de trein te gaan maar het is zeker niet goedkoop’’, zegt vader Iwan Hoppen. De Nederlandse Spoorwegen verhogen per 1 januari de prijzen van treinkaartjes en abonnementen. Tweedeklas reizen wordt, in lijn met de inflatie, gemiddeld 1,8 procent duurder. Maar daar komt de btw-verhoging van drie procent bovenop. Het duurdere treinkaartje maakt dat de familie Hoppen de volgende keer dubbel zo goed nadenkt over het reizen met de trein. ,,Je kunt je geld maar een keer uitgeven, het moet wel leuk blijven.’’

Aarzelen over duurdere taxirit

De prijs van een taxirit kan volgend jaar enkele euro’s hoger uitvallen dan nu. De maximumtarieven gaan in 2019 met 5,75 procent omhoog, waardoor chauffeurs meer mogen vragen. Chauffeur Ruud Stevens van Taxi Zwolle zegt het te begrijpen dat mensen zich nog eens achter het oor krabben voordat ze in een taxi stappen. ,,Laat ik het zo zeggen: deze maatregel brengt je geen klanten. Met een verhoging breng je mensen aan het aarzelen.’’

En dat betreurt Stevens want op de taxi rijden vindt hij het mooiste dat er is. ,,Ik doe het nog maar drie jaar maar ik had tien jaar geleden de stap al moeten maken. Al die verschillende mensen die bij je in de auto stappen hebben allemaal een boeiend verhaal. Ik hoop dat die verhoging de mensen niet weerhoudt in de taxi te stappen. Misschien moeten we een ouderenkorting overwegen. Maar daar ga ik niet over. Ik vind dit werk ontzettend leuk en hoop dat ik het nog heel lang mag doen.’’

‘Goede kinderopvang is veel waard’

Bij kinderopvangbedrijven mogen er in een groep nog maar maximaal drie baby’s tot 1 jaar per medewerker zijn. Dat waren er vier. Bij de buitenschoolse opvang (7 tot 13-jarigen) gaat het maximale aantal kinderen per medewerker juist omhoog, van tien naar twaalf. Hierdoor wordt kinderopvang duurder, maar tegelijkertijd gaat de toeslag ook omhoog.

Helen Schurink uit Nijbroek heeft geen moeite met hoger uurtarief voor kinderopvang als de opvang kwalitatief goed is. Haar zoontje Job gaat twee dagen per week naar de kinderopvang. ,,Het is een smak geld maar er wordt heel goed voor hem gezorgd. Hij gaat er met plezier naar toe, er wordt uitgebreid de tijd genomen voor de kinderen. Dat is heel wat waard, daar heb ik het geld zeker voor over.’’ Ze denkt wel dat het voor sommige ouders lastig wordt om ook deze verhoging weer te kunnen ophoesten. ,,Kinderopvang is duur. Ik kan me best voorstellen dat het in sommige gevallen qua kosten niet langer opweegt om nog te gaan werken.’’