21-jarige vrouw uit Epe komt om het leven bij ongeval met vrachtwagens op A28 bij Zwolle

vierde klasse Vertrekt Joey Platenkamp na jaren bij hekkenslui­ter VSW?: ‘Zou zomaar kunnen’

Zijn honderdste competitiedoelpunt in het shirt van VSW is er eentje voor in de geschiedenisboeken. De vraag die na afloop van VSW-Wilsum (2-2) vooral blijft hangen: hoelang is Joey Platenkamp nog te bewonderen in het blauw en wit van Windesheim? ,,Ik heb stof tot nadenken.”

5 februari