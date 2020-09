214 miljoen uitgegeven aan Lelystad Airport, maar ingebruikname nog onduidelijk: GroenLinks stelt Kamervragen

Kröger heeft vandaag Kamervragen gesteld naar aanleiding van de berichtgeving van Follow The Money en Omroep Flevoland over de oplopende kosten voor het probleemvliegveld. Zij plozen uit hoeveel Lelystad Airport tot nu toe heeft gekost en komen uit op een bedrag van 214 miljoen euro , waar eerder 200 miljoen werd genoemd.

Kröger wil bijvoorbeeld exact weten welk deel van de kosten en investeringen is gedaan door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en andere overheden en welk deel door bedrijven op tafel is gelegd. Ook wil ze laten specificeren wat het Rijk heeft uitgegeven aan infrastructuur, onderzoeken, overleggen, draagvlak en dergelijke in geld en in ambtelijke uren.

Vragen bij subsidie

Daarnaast wil ze ook uitleg over de subsidie van 40.000 euro die in total is verstrekt aan de Stichting ‘Lelystad Airport moet door’, dat ten doel heeft het vliegveld zo snel mogelijk te laten openen. Ze vraagt zich af of niet ook organisaties tégen de luchthaven eenzelfde bedrag als steun hadden moeten krijgen. Tot slot wil de GroenLinks-volksvertegenwoordiger weten of Van Nieuwenhuizen meer steun in petto heeft voor initiatieven die Lelystad Airport promoten.