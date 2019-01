25.000 vogels vullen IJsselhallen in Zwolle: ‘Ik heb hier jaren op gewacht’

'Nieuwe jas’ voor Brasserie Jansen in Zwolle

14:13 Niet het vertrouwde terras voor de deur, geen in- en uitlopende stroom aan koffie-, lunch- of dinergasten door de deuren. Papier op de ramen schermt het interieur van Brasserie Jansen af voor nieuwsgierige blikken. Sinds maandag is de brasserie aan de Nieuwe Markt in Zwolle gesloten.