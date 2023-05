25 basisscholen uit Overijssel zijn in de race voor een verkeersplein van de ANWB

Het verdriet achter reclames voor Moederdag: ‘Het was allemaal te pijnlijk’

Moederdag zonder ooit de vreugde van het moederschap te hebben ervaren. Moederdag als je treurt over een stilgeboren baby of omdat jouw moeder is overleden. En dan bedolven worden onder mails en aanbiedingen voor de ‘liefste moeder’. Zeven op de tien Nederlanders vinden die advertenties vervelend. Drie moeders vertellen over de impact ervan.