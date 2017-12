257 schapen drachtig: overvolle Zwolse kerststal nekt yoghurtproductie

Herman van Assen had de illusie dat zijn ram Hans Klok niet meer voor nakomelingen kon zorgen. Niets bleek minder waar. De Zwolse schapenhouder kan de komende weken rekenen op zo'n vijfhonderd lammetjes. ,,Dat was niet helemaal de bedoeling."

Dit jaar nog wordt melkschapenboerderij De Vreugdehoeve in Zwolle overspoeld door lammetjes. Tot zijn grote verrassing ontdekte eigenaar Herman van Assen dat de castratie bij één van zijn rammen, Hans (vanwege zijn blonde lokken vernoemd naar illusionist Hans Klok) niet bepaald gelukt was. ,,Er zijn 257 schapen drachtig", zegt de melkschaaphouder. ,,Ram Hans blijkt toch vruchtbaar te zijn. Dat betekent dat we binnen een paar weken ongeveer 500 lammetjes kunnen verwachten."

Mooie score

,,Normaal gaat er een koppel rammen op een kudde", legt Van Assen uit. ,,De een castreren we, die jut de andere ram een beetje op waardoor die actief wordt en zo wordt er een redelijk aantal schapen bevrucht. Ze allemaal bevruchten kan nooit, daar heeft die ene ram niet genoeg zaad voor." Dus toen bij een eerste zwangerschapstest zo'n 170 schapen drachtig bleken, was dat een mooie score.

Geen yoghurt

Maar bij een tweede controle bleken er nog eens 87 schapen drachtig. ,,En dat was niet helemaal de bedoeling", zegt Van Assen. Want nu de moeders hun aanstaande kinderen melk moeten voeren, kan Van Assen twee maanden lang niet op melk rekenen. En voor die melk heeft hij die schapen. ,,De yoghurtproductie gaat nu even onderuit", zegt hij gelaten.

Daarnaast is het dus onduidelijk welke ram nu de vader van de aanstaande lammetjes is. ,,Dat weten we dus niet. Dat is foktechnisch straks lastig. Maar goed, een probleem is pas een probleem als je dat ervan maakt."

Koud

En hoewel hij dus wel had gerekend op die 350 lammetjes van de eerste 170 schapen (gemiddeld krijgt een schaap twee lammetjes per keer), komen die 160 extra lammetjes een beetje koud op zijn dak. ,,We werken binnen de Zwolse Stadslanderijen samen met De Dijklanden in de Aa-landen", zegt Van Assen. ,,Als de lammetjes straks van hun moeder af moeten, gaat er een groot aantal naar een schuur van De Dijklanden."

Wel geslacht

Ze worden dus niet geslacht? ,,Uiteindelijk een aantal wel. De ramlammetjes zullen geslacht worden, de ooilammetjes niet. Die hebben we straks weer nodig. Er is een groot gebrek aan melkschapen."