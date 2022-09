28 keer te veel amfetamine, 22 keer te veel speed. En dan nog op de scooter ook: ‘Een normaal mens gaat meteen knock-out’

KAMPS DOET RECHTRonald Kamps schrijft dagelijks over een rechtszaak uit de regio. Niet alleen over de opgelegde straf, ook over het verhaal erachter. De zaak: rijden onder invloed van drugs.