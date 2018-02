40.000 woningen in regio van gas af

In het Isala ziekenhuis in Zwolle kun je met een game de operatiekamer op

5:00 In het Isala ziekenhuis in Zwolle kunnen patiënten binnenkort al gamend de operatiekamer op. In de voorbereidingsruimte van de OK van het Behandelcentrum van het ziekenhuis is speciaal behang aangebracht. Patiënten kunnen met behulp van een app op hun smartphone of tablet de kleurige afbeeldingen op deze 'storywall' laten bewegen en daar spelletjes mee doen.