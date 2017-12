5 december is niet meer heilig, maar het blijft een feest

Waarom laten al die hulpsinten en hulppieten zich inhuren? Is het 't geld? De prijzen lopen uiteen. Sommigen vragen dertig euro voor een half uurtje visite. Anderen zestig. ,,Natuurlijk, zo'n zakcentje is best leuk. Maar het is vooral het plezier dat we er zelf aan beleven'', vertelt Bart Ester, die er een familiegebeuren van maakt. Ook vrouw en kinderen spelen mee. In de advertentie garandeert hij dat de sint alcoholvrij is. ,,Je hoort soms zulke rare verhalen. Sint die met een borrel op lallend en zwalkend bij je binnenkomt, dat kan natuurlijk niet.''



Bij veel gezinnen is Sint zaterdag of zondag al geweest. ,,Je hebt met werkende ouders te maken die doordeweeks weinig tijd hebben. Kinderen kunnen in het weekend ook langer opblijven en ach, Sint komt op 5 december nog wel bij alle scholen'', vertelt Ester.