5000 vacatures: explosieve banengroei in Regio Zwolle

Binnen een jaar zijn er duizend vacatures bij gekomen in de Regio Zwolle. Vooral in de sectoren techniek en zorg is volop werk. Vraag is nu: wie gaan al die vacatures opvullen?

Het is een flinke groei: in een jaar tijd is het aantal openstaande vacatures in de Regio Zwolle gestegen van vier- naar vijfduizend. De meeste banen zijn beschikbaar in de technische sector. Met name naar monteurs is er veel vraag, meldt adviseur Marieke Schramm van het UWV. Daarnaast zijn er veel openstaande vacatures voor transportplanners, logistiek medewerkers, callcentermedewerkers en vrachtwagenchauffeurs.

Vraag en aanbod

De 'Regio' telt twintig gemeenten rond Zwolle. Achter de schermen werken overheden, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen al maandenlang aan een oplossing, laat de Zwolse wethouder René de Heer weten. Belangrijkste opgave is om mensen op tijd om te scholen. ,,Vraag en aanbod sluiten helaas niet op elkaar aan en we willen voorkomen dat de economisch groei erdoor afremt. Nu al geven een op de drie werkgevers in de Regio Zwolle aan dat ze in de problemen komen als ze niet snel nieuwe werknemers krijgen.'' Vooral in de financiële en administratieve sector verdwijnen steeds meer banen. Volgens De Heer moet veel actiever worden bij- en omgeschoold, om te voorkomen dat mensen uiteindelijk in de bijstand belanden.

Bij- en omscholing

Er is een omvangrijk plan in voorbereiding om geld te stoppen in een ontwikkelfonds dat op grote schaal geld omscholing mogelijk maakt, vertelt De Heer. Niet alleen gemeenten en provincie betalen mee, maar ook de bedrijven zelf, vanuit het potje voor opleidingsbudgetten. De Heer verwacht binnen nu en een half jaar concrete stappen in die richting. Zoals er ook al twee pilots lopen - in de techniek en de zorg - om mensen sneller te laten omscholen.

Mismatches

De Overijsselse gedeputeerde Eddy van Hijum omarmt dat ontwikkelplan, maar benadrukt dat niet alleen naar de overheid moet worden gekeken. ,,In een tijd van mismatches op de arbeidsmarkt moet ook het onderwijs kritisch kijken naar de eigen opleidingen om de instroom vanuit het onderwijs te verbeteren.''

UWV