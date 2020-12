547 huishoudens én de bios in binnenstad Zwolle zonder stroom

Zeshonderd kaarsjes voor gevallen oorlogshel­den in Zwolle

25 december Wat op de Canadese oorlogsbegraafplaats in Holten al jaren een ritueel is, gebeurde dit jaar voor het eerst in Zwolle: kaarsen branden bij oorlogsgraven. Zwollenaar Stefan Meekers was de hele dag bezig met het ontsteken van de lichtjes.