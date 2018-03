60-jarige man bedreigt winkelpersoneel in Zwolle

Politie Zwolle brengt eresaluut aan Franse agent die leven opofferde

10:25 Zwolse politieagenten hebben vanmorgen een eregroet gebracht aan hun Franse collega Arnaud Beltrame. De 45-jarige Fransman kwam afgelopen vrijdag om het leven bij een terroristische gijzeling in een supermarkt in Trèbes. Hij liet zich vrijwillig gijzelen in ruil voor de vrijlating van een caissière.