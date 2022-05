631 kilometer file in Nederland: ook veel oponthoud in de regio, mede door autobrand op A1 bij Apeldoorn

Familie van opgegeven kankerpa­tiënt Dilara huilt tranen van geluk in Istanboel: ‘Het is een wonder’

Er gloort hoop voor de 25-jarige Dilara, zegt haar familie. De jonge Zwolse werd in januari in allerijl vanuit ziekenhuis Isala in Zwolle naar Turkije gebracht, nadat Nederlandse artsen de behandeling wilden staken omdat ze die als uitzichtloos beschouwden. ,,We huilden van verdriet en nu huilen we tranen van geluk’’, vertelt haar broer Onur Sahin. Hij spreekt van een wonder.

16 mei