7 jaar cel en tbs voor man die actrice Raifa in Zwolle wurgde: ‘Hij heeft het bewust gepland’

Kaart Ruim 10.000 inwoners erbij in de regio: deze gemeente groeide het hardst in 2021

Een dorp of stad ongeveer net zo groot als de hele Gelderse gemeente Scherpenzeel: zoveel inwoners zijn er in het verspreidingsgebied van de Stentor in de eerste elf maanden van 2021 bijgekomen. Een flink deel van deze ruim 10.000 mensen is woonachtig in Dronten. Deze gemeente had in de regio relatief gezien te maken met de grootste bevolkingsgroei.

