72-jarige Zwollenaar in eigen huis overvallen

Verliefd in je bami prikken in Zwolse politiecel

10:42 Geen varkenshaas in roomsaus of malse tournedos, maar een opgewarmde prak bami met satésaus. Gewoon uit de magnetron. En uitgeserveerd met een bekertje appelsap. Daaruit bestaat het Valentijnsdiner van Arno Stoffer (23) en Michelle Bloemers (22) vanavond. Vooral de plek waar ze hun maaltijd krijgen is bijzonder: de dronkenmanscel van het politiebureau aan de Koggelaan in Zwolle...