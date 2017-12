79-jarige Zwolse kapper kapt er na 65 jaar knippen mee

Vlak voor zijn tachtigste verjaardag (in mei volgend jaar) hangt de Zwolse kapper Frans Horsting - die in de jaren 70 faam verwierf als 'Beatkapper' - definitief zijn kappersschaar aan de wilgen. Gisteren knipte hij zijn laatste klant en besloot daarmee zijn 65 jaren onafgebroken durende kapperscarrière.

Natuurlijk wist Horsting wel dat hij op zijn 65e ermee had kunnen kappen en lekker van zijn pensioen kon gaan genieten. ,,En ik ben er ook min of meer mee gestopt toen ik 65 werd", vertelt de geboren Zwollenaar in de wachtkamer van 'zijn' kapsalon L&F. ,,Toen ben ik eruit gestapt als eigenaar en heb het overgedragen aan Laurens van der Weerd, mijn toenmalige compagnon. Daarna ben ik bij hem in dienst gekomen. Dat hadden we zo afgesproken, zodat ik nog een paar jaar kon afbouwen. Maar goed, dat zijn dus vijftien jaren geworden." Met zijn tachtigste verjaardag in het vizier, besloot hij dat het wel mooi was geweest. ,,Ik heb een paar keer een hartinfarct gehad, dat ga je dan toch meewegen."

Inzepen

Want hij knipte en schoor al die jaren met veel plezier. ,,Ik ben op mijn veertiende begonnen", vertelt hij. ,,Mijn vader gaf me de keus: 'Of je gaat leren, of je gaat werken'. Nou, in leren had ik geen zin." En dus begon hij in 1952 bij één van de vijf kappersbroers Kalff in Wezep als leerling. ,,De eerste paar jaar mocht ik alleen klanten inzepen die geschoren moesten worden. Dat was nog in die tijd. Totdat het voor één klant te lang duurde. 'Geef die jongen een mes', zei hij tegen de baas. 'Goed plat houden', zei die. Vanaf toen mocht ik ook scheren."

Hij is het zijn hele kappersleven blijven doen. ,,Ik deed alleen de heren. Toen we in 1975 ook dames gingen knippen hadden we wat dames in dienst die dat prima konden. En ik had geen zin om dat ook te moeten gaan leren."

'Beatkapper'

Dat hoefde ook niet want toen in de jaren '60 en '70 de 'beatpop' op kwam, wisten alle liefhebbers hem te vinden. ,,Andere herenkappers wilden die jongens met die lange haren niet knippen en ik vond dat geen probleem." En dus stonden ze urenlang voor de Zwolse kapsalon in de rij. ,,Kwamen ze om half vier na school en gingen tegen acht uur de deur weer uit." Het leverde hem de geuzennaam 'Beatkapper' op. ,,En Het Vrije Volk wijdde er een hele pagina aan in de krant." Horsting moet er nog steeds om lachen. ,,Stond ik met Leen Ripke van de Blues Dimension - een hele populaire band toen- groot op de foto."

Alle soorten kapsels wel gezien

Behalve dat er niet meer zoveel geschoren wordt in de kapsalon, ('Dat doen ze niet meer zoveel tegenwoordig'), is er niet zoveel veranderd in het kappersvak, volgens Horsting. ,,Ik heb alle kapsels in meerdere tijdsperiodes langs zien komen. Dat gaat in golfbewegingen. De technieken veranderden natuurlijk wel. En Laurens en onze jongere medewerkers beheersen die technieken natuurlijk ook. Maar iets écht nieuws onder de zon? Nee, ik heb het allemaal wel gezien."