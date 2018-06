82 miljoen van EU voor bedrijven in Oost-Nederland

MKB-bedrijven in Gelderland en Overijssel maken goed gebruik van Europese subsidie. Tot eind 2017 is de helft (82,4 miljoen euro) van de beschikbare middelen toegekend aan 362 projecten. Hierbij zijn 729 ondernemers uit Gelderland en Overijssel betrokken. Samen met de eigen bijdrage van deze bedrijven en instellingen betekent dit een investering van 222 miljoen euro in de economie in de regio.

In het Operationeel Programma Oost werken Gelderland en Overijssel samen met de EU aan structurele versterking van de economie in Oost Nederland. OP Oost investeert in duurzame innovatie en stimuleert bedrijven om kennis om te zetten in nieuwe producten, processen of diensten. Bij het merendeel van de gesubsidieerde projecten, werken twee of meerdere bedrijven en kennisinstellingen samen. Door deze samenwerking komt nieuwe techniek beschikbaar voor andere ondernemers en consumenten.

In het project LEAP (Low Emission Application of Powdercoating) werken Van Wijhe Verf (Zwolle) en Kamp Coating (Apeldoorn) aan een technologie om hout en kunststof niet af te lakken maar op lagere temperaturen te poeder coaten waarmee nog eens 25 procent aan energie bespaard wordt. Goed voor het milieu, goed voor de economie.

Optixolar B.V. (Arnhem) en Kiwa Technology B.V. (Apeldoorn) doen onderzoek naar een koeltechnologie voor zonnepanelen. Door het toepassen van ‘Coolpack technologie’ waarvoor geen stroom of water nodig is, wordt de temperatuur van een zonnepaneel lager. Hierdoor neemt de opbrengst per zonnecel toe.