9 vragen aan de man die demonstratie tegen Zwarte Piet in Zwolle verbood

Video Stadshagen neemt speelkas­teel in gebruik

18 november Met ridders te paard erbij heeft de jeugd in Stadshagen zondagmiddag speelkasteel Werkeren in gebruik genomen. Het speeltoestel staat bij Park de Stadshoeve en is voor kinderen van 5 tot 12 jaar bedoeld. Veel kinderen kwamen een kijkje nemen bij de opening, met natuurlijk maar één doel: klauteren op en in het houten kasteel met zijn torens, trappen en binnenplaats.