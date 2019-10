A28 bij Zwolle deels gestremd door brandende auto

De Zwolse kruipruim­te­zaak: dit leidde tot de jarenlange celstraf voor Mark de G.

29 oktober Mark de G. is vandaag door de rechter in Zwolle veroordeeld tot 12 jaar cel en tbs voor het doden van zijn boezemvriend Deniz. De rechter acht het scenario dat Deniz zichzelf doodschoot, zoals De G. beweerd heeft, onaannemelijk. Wat leidde tot de veroordeling in deze zogenoemde kruipruimtezaak?