A28 bij Zwolle ondergronds? ‘Giga-kostbaar, maar het kan’

Aangrij­pend: jongetje in auto dronken vader op A28 kan niet naar zijn moeder. Die zit in een tbs-kli­niek

6 november Een 5-jarige jongetje op de achterbank van een auto die slingerend (met open achterklep) over de A28 bij Zwolle rijdt. Een kleine jongen die al veel vaker in zijn leven agenten heeft gezien. Het is een aangrijpend verhaal dat agente Marjolein deelt op Facebook. ,,Ik ga mijn vader wel missen.’’