A28 bij Zwolle uur lang dicht na ongeluk met vier voertuigen

Telefoonnummer online zoeken: een cursus van 1 minuut

17:12 De papieren telefoongids verdwijnt na 138 jaar. Om dat gemis voor de (voornamelijk) oudere gebruikers op te vangen worden er op 145 plaatsen in Nederland door Seniorweb cursussen 'online zoeken' gehouden. In deze buurt is dat onder andere in Zwolle, Deventer en Apeldoorn. Maar het kan nog simpeler: hier een mini-cursus.