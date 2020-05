A28 tussen Wezep en 't Harde dicht: diesel op de weg nadat vrachtwagen auto met gezin raakt

De vrachtwagenchauffeur was in slaap gevallen en ging vanaf de rechterrijstrook de linkerrijstrook op. De vrachtwagen reed tegen de vangrail en raakte daarbij de auto.

Diesel op de weg

In de tank van de vrachtwagen is een gat geslagen en diesel stroomt de weg op. De weg moet schoongemaakt worden. Het gezin in de auto- dat onderweg was naar een corona-proof pretpark - is ongedeerd gebleven. Automobilisten moeten omrijden via Apeldoorn (A50, A1).