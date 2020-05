A28 tussen Wezep en 't Harde eindelijk weer open na ravage door ongeluk

Wéér valt een man een jong meisje lastig in Zwolle, politie neemt het ‘zeer serieus’

15:33 De politie in Zwolle is opnieuw op zoek naar een man die een jong meisje heeft lastiggevallen. Dit gebeurde zaterdagmiddag in de wijk AA-Landen. ,,We nemen dit zeer serieus’’, zegt een woordvoerder.