A28 weer vrij na ongeval met drie auto's bij Hattemerbroek

Tijmen speelt solovoor­stel­ling op dag van Zwolse bevrijding: ‘Oorlogs­ver­ha­len liggen op straat’

16:56 Hij is theaterdocent, studeert geschiedenis én is enorm geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog. Die combinatie maakt dat Tijmen Dokter (25) zondag op de planken staat in Zwolle met ‘Mijn Strijd’. Een lichte voorstelling met serieuze thematiek, zegt hij zelf.