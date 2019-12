A50 weer vrij na ravage met stoeptegels, file opgelost

Met koptele­foon door de wijk: podcastwan­de­ling vol herinnerin­gen aan ‘vergeten bombarde­ment’ in Zwolle

11:30 Op 15 december is het 75 jaar geleden dat geallieerde bommen een spoor van ellende trokken in de Zwolse wijk Dieze. Vijf mensen kwamen om, talloze huizen werden verwoest of tijdelijk onbewoonbaar. Theatermaakster Mette Bunskoek sprak met zes ooggetuigen van toen en verwerkte hun verhalen in een podcast.