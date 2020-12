Aa-landen in Zwolle krijgt (waarschijnlijk) snel weer openbaar vervoer, nu de bus er dit weekend deels verdwijnt

Het was even slikken toen de dienstregeling van RRReis (de nieuwe naam van het ov in de regio) onlangs bekend werd. Zwolle krijgt er twintig bushaltes bij, maar daar kopen ze in de Aa-landen niets voor. De route door die wijk in Zwolle-Noord is omgelegd, waardoor een flink stuk van de wijk en woonzorgcentrum De Boeier niet meer worden bediend.