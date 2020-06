Aan de patat in strijd tegen voedselverspilling

poll Mag mijn werkgever bepalen waar ik naartoe op vakantie ga?

14:00 Verschillende ziekenhuizen waarschuwen hun personeel: als je op buitenlandse vakantie gaat en je daarna in quarantaine moet of niet terug kunt komen, zijn de financiële gevolgen voor jezelf. Dat is verstrekkend. Mag een werkgever zich zo mengen in je privéleven? Arbeidsrechten- en privacyrechtenadvocaat Leonie Ouwersloot-Koster van JPR Advocaten in Deventer vertelt of je nog op vakantie kan.