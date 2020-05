Aan een studie beginnen in coronatijd: ‘Ik ga voorlopig niet op kamers’

Ties van Leeuwen (18) uit Heerde gaat Technische Bedrijfskunde aan de TU Enschede doen

,,Vrijdag heb ik te horen gekregen dat ik geslaagd ben, maar dat voelt heel gek. Je mist natuurlijk alles wat hoort bij examen doen en geslaagd zijn. Ook rond mijn studie is nog veel onduidelijk, ik heb er nog geen informatie over gekregen van de universiteit. Ik denk dat er geen introweek komt en dat we dan beginnen met online lessen. Best jammer, want het begin van je studie is natuurlijk een leuke tijd, waarin je nieuwe vrienden maakt. Dat zal nu een stuk lastiger gaan. Ik denk dat ik straks alles een beetje zelf moet gaan ontdekken. Desondanks heb ik er wel veel zin in om te gaan studeren. Nog voor de coronacrisis heb ik een meeloopdag gehad dus ik weet al wel een beetje wat me te wachten staat."