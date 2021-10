‘Aandoenlijk en ondeugend’ acteertalent Kadir uit Zwolle valt met zijn eerste rol ooit direct in de prijzen

Alle lichten uit in Zwolle en Kampen tijdens Nacht van de Nacht

20 oktober Nachtdieren zoeken, romantisch dineren bij kaarslicht of een theatervoorstelling in het donker beleven. In heel Overijssel wordt op zaterdag 30 oktober stilgestaan bij de Nacht van de Nacht. En dat is nodig, want de provincie spant de kroon wat betreft brandende bedrijfsverlichting.