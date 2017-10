Aangeslagen na dubbel onheil dat Stedelijk Museum Zwolle treft

Het museum krijgt vanaf 1 januari geen subsidie meer, besloot de gemeenteraad voige week. Met zeven werknemers wordt nu een regeling getroffen. Met nog eens vier wordt gekeken of ze tijdelijk nog werk kunnen verrichten. Daarnaast zijn er twaalf werknemers (suppoosten, baliemedewerkers) die overgaan naar de nieuwe stichting Allemaal Zwolle. Die gaat zich onder meer ontfermen over het historische Drostenhuis. Daar blijft de permanente collectie van het museum zichtbaar. Hoe het verder moet met de collectie, wordt nog nader bepaald door het Historisch Centrum Overijssel. Directeur Arie Slob was steeds bij alle overleggen betrokken, maar hij is deze week begonnen als nieuwe minister van Onderwijs. Dat geeft ook weer enige stagnatie in de overdracht, weet Kenkhuis.

Ontploffing

De brand ontstond doordat een ontluchter is gaan smeulen en vervolgens ontplofte, vertelt Kenkhuis. Het vuur was snel onder controle, maar er werd veel roet verspreid. Dat maakt het schoonmaken lastig. ,,Het zijn verschillende stappen die we nemen. We proberen zoveel mogelijk roet te verwijderen op de plek waar de stukken nu staan of hangen, in het museum. Daarna worden ze door een luchtsluis vanuit het Drostenhuis naar de nieuwbouw gebracht. Het is een soort wasstraat. Daar wordt een tweede schoonmaak uitgevoerd. En er wordt bekeken of er meer moet gebeuren. Daarbij maken we onderscheid tussen stukken die in bruikleen of in ons eigendom zijn. We overleggen ook met de eigenaren wat zij willen.''