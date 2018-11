Aanhouding na dreigtweet schietpartij Deltion College in Zwolle

Terwijl agenten in kogelwerende vesten in zowel opvallende als onopvallende auto’s bij de school aanwezig zijn, gaat dinsdagmiddag de tweet in sneltreinvaart rond onder de leerlingen van het Zwolse Deltion College. In het bericht stelt iemand dat hij ‘Joaquin Vermaesen‘ uit Zwolle is en gaat schieten op zijn school. ,,Maar het is heel makkelijk anoniem een dreigtweet te maken”, zegt politiewoordvoerder Ruud Visser, ,,dus we moeten onderzoeken wat de betrokkenheid is van de jongeman.’’ Volgens Visser is de aanwezige politie gelijk vertrokken nadat de jongen door agenten van zijn huisadres is meegenomen. Het zou gaan om een leerling van het Deltion College, maar de politiewoordvoerder wil uit privacy-overwegingen geen persoonsgegevens bekendmaken. In het onderzoek dat is gestart, wordt betrokkenheid van anderen niet uitgesloten.