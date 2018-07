Aanhouding na relationeel geweld in Zwolle

Achtertui­nen in Zwolle al dagen op slot door asbest

20 juli Fietsen mogen niet uit het schuurtje, bloemen en planten gaan dood. Bewoners van de Ministerlaan in Zwolle mogen al dagenlang hun tuin niet in, omdat er mogelijk asbest aanwezig is na een schuurbrand. Waarschijnlijk wordt de asbest maandag opgeruimd.