Aanhoudingen na topper tussen PEC Zwolle en Heracles: ME komt kort in actie

Zwolse politiek roert zich na onrust bij huisartsen­prak­tijk: D66 stelt vragen aan wethouder

D66-raadslid Lizet Klein Nagelvoort gaat vragen stellen aan de Zwolse wethouder Dorrit de Jong over de situatie van huisartsenpraktijk deBolleBieste. Veertien personeelsleden zijn daar sinds 1 januari niet meer aan het werk uit onvrede over de nieuwe eigenaar Co-Med. Klein Nagelvoort noemt het zorgelijk dat bijna 4600 patiënten in onzekerheid zitten.

13 januari