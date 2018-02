Aanklacht voor meineed dreigt voor Zwolse overvaller prostituees

liveVandaag begint de strafzaak tegen Zwollenaren Sidney K. en Souleyman S. Zij worden verdacht van gewelddadige overvallen in mei 2016 op prostituees in Zwolle en Deventer. K. hangt een aanklacht van meineed boven het hoofd omdat hij onder ede weigert te verklaren wie de derde betrokkene was.

Het duurde even voordat de zaak voor de rechter kon worden behandeld. Er liep namelijk ook een onderzoek naar betrokkenheid van de twee bij soortgelijke zaken in Breda en Mierlo. Daar moet vandaag duidelijkheid over komen.

Bloedspoor

Beide verdachten hebben tot nu toe een beroep gedaan op hun zwijgrecht. Ze zeggen 'nu openheid van zaken te willen geven.' Een van de overvallen prostituees in Zwolle, beet verdachte K. in de vingers. Aan de hand van het vrijgekomen bloed kon het DNA van K worden gekoppeld. Eveneens is een vingerafdruk van verdachte S. in het huis aangetroffen. Hij ontkent in het huis te zijn geweest.

Meineed

Medeverdachte K. beweert dat verdachte S. (die volgens de slachtoffers hen knevelde en bedreigde met een groot mes) nooit in het huis is geweest. Er zou wel een andere persoon zijn geweest. Hij wil alleen niet zeggen wie. Advocaat van verdachte S. wil hem horen als getuige. De rechter waarschuwt K. dat hij als getuige onder ede wordt gehoord, en hij blijkt te liegen, ook voor meineed kan worden vervolgd. Onder ede verklaart hij dat S. niet in de woning is geweest.

Schorsing

De officier van justitie ruikt een kans. ,,U bent nu een getuige onder ede. Dan bent u verplicht te antwoorden als u uzelf niet belast. Wie was die derde persoon.'' K. weigert te antwoorden. ,,Dan overweeg ik u te vervolgen voor meineed,'' zegt een officier van justitie.

De zaak is geschorst zodat de advocaat van K. kan overleggen met zijn cliënt. K. heeft een probleem want uit allerlei bewijzen (vingerafdrukken en de verklaring dat hij met de onbekende derde direct daarna heeft gewinkeld in Amsterdam) is medeverdachte S de enige mogelijkheid.